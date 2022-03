10 películas que cambiaron la vida de sus actores para siempre: algunos quedaron traumatizados

'El Silencio de los inocentes'

Existen muchos datos curiosos e interesantes respecto a esta película y uno de ellos transformó a su actriz principal, Jodie Foster, en más que una estrella reconocida.

Resulta que en su preparación para su papel como Clarice Strarling, la ganadora del Oscar recibió un entrenamiento oficial en armas de fuego, asistió a clases para nuevos agentes policiacos y también se sumergió con las actividades del FBI.

Esto causó que Foster prácticamente filmará la cinta como si fuera una agente de policía de verdad, lo cual también cambió la percepción del crímen y la vida de verdaderos asesinos seriales tras leer sus historias.

'¿Quién engañó a Roger Rabbit?'

La cinta de 1988 contó con el actor Bob Hoskins, quien fue un ícono de la comedia en la década de los 70 y 80. Su papel como Eddie Valiant fue más intenso de lo que parece.

En la trama, se muestra que su personaje tiene una interacción con diferentes caricaturas, pero al momento de grabar él en realidad estaba solo, así que para hacerla realista Hoskins se preparó para ver a los personajes inexistentes en su mente y así conseguir un buen resultado.

Si bien su actuación fue alabada, todo cambió para él poco después porque comenzó a alucinar con estos dibujos animados, por lo cual tuvo que tomar un año de descanso lejos de las cámaras.

'The Net'

Muchos actores quieren comprender muy bien a sus personajes antes de interpretarlos y eso es lo que hizo Sandra Bullock por allá de 1995 cuando estelarizó 'The Net' o 'La Red', donde hace el papel de una programadora informática que por casualidad se tropieza con una conspiración gubernamental.

Para entrar al mundo cibernético, Sandra aprendió varias cosas de la mano de un hacker profesional y confesó que esa es una de las razones por las cuales está alejada de las redes sociales.

"Conocimos a piratas informáticos reales y recuerdo que la gente decía: '¿Eso existe? ¿Crees que podríamos pedir una pizza desde tu computadora?' Y yo dije, 'Sí'", fue lo que declaró al programa SiriusXM el pasado 23 de marzo.

Syriana

En 2005 George Clooney actuó en 'Syriana', cinta que le dio el Oscar a Mejor Actor de Reparto. La filmación ocurría de manera normal, pero un accidente hizo que Clooney cambiara y pensara en terminar con su propia vida.

El actor se rompió la espalda y pasó un periodo de recuperación en reposo absoluto. Con un miedo latente de no ver a caminar, la estrella de Hollywood de 60 años confesó lo que pasó por su mente a la revista Rolling Stone.

"Estaba acostado en una cama de hospital con una vía intravenosa en el brazo, incapaz de moverme, con estos dolores de cabeza en los que se siente como si estuvieras teniendo un derrame cerebral, y durante un período corto de tres semanas, Empecé a pensar: 'Tal vez tenga que hacer algo drástico al respecto'... pero nunca pensé que llegaría allí"

Psycho

La clásica cinta de Alfred Hitchcock que maneja una trama de suspenso y terror le dejó consecuencias psicológicas a su protagonista Janet Leigh.

En una entrevista para The New York Times realizada en 1995, confesó que dicha producción la marcó de por vida. Después de filmar la famosa escena donde es asesinada mientras se daba un baño, comenzó a sentir miedo cada que entraba a la regadera.

“Me aseguro de que las puertas y ventanas de la casa estén cerradas, y dejo la puerta del baño abierta y la cortina de la ducha abierta. Siempre estoy mirando hacia la puerta, observando, sin importar dónde esté el cabezal de la ducha".

'Volver al futuro III'

Si de sustos de muerte hablamos, Michael J. Fox se llevó uno de los más grandes dentro del set de 'Volver al futuro III' y así como los otros famosos de la lista, de alguna manera la experiencia cambió su vida.

Resulta que cuando rodaban una escena donde su personaje Marty McFly es condenado a la horca, el director Robert Zemeckis, tuvo la idea de quitar la caja de madera donde estaba parado el actor, para hacerlo más realista.

Fox fue ahorcado de verdad por unos momentos y en su autobiografía reveló cómo se sintió al respecto.

"Me balanceé inconsciente al final de la cuerda durante varios segundos, aunque era un fan mío Bob Zemeckis, se dio cuenta de que yo no era tan buen actor".

'El perfecto asesino'

Natalie Portman saltó a la fama gracias a 'El perfecto asesino' de 1994 y mientras su carrera despegaba, también comenzó a vivir intensos acosos por parte de sus seguidores en su adolescencia.

Durante una marcha en contra de la vioelncia hacia las mujeres en 'Estados Unidos', la protagonista de 'El cisne negro' compartió un fuerte discurso narrando una experiencia traumática.

"Abrí emocionada mi primera carta de un fan para leer una fantasía sobre una violación que un hombre me había escrito. Entendí rápidamente, aún teniendo 13 años, que si me expresaba sexualmente, me sentiría insegura y que los hombres se sentirían con derecho a discutir y objetivar mi cuerpo para mi gran incomodidad."

'Los pájaros'

Tippi Hedren saltó de la televisión al cine gracias a que fue descubierta por Alfred Hitchcock y lo que parecía un sueño hecho realidad, después se volvería su peor pesadilla.

La actriz fue la encargada de protagonizar la cinta 'Los pájaros' en 1963 y, aunque reconoció en una de sus autobiografías que el director la ayudó a mejorar en su interpretación con valiosos consejos, también cruzó la línea profesional al acosarla de manera constante y someterla a grabar a base de engaños.

Ella narró que Hitchcock le daba instrucciones de que usarían pájaros mecánicos para algunas escenas, pero esto resultaba ser mentira y, sin previo aviso, ella tenía aves reales a su alrededor, por lo cual jamás volvió a ser la misma persona.

“Hitchcock siempre encontraba la forma de expresar su obsesión conmigo, como si yo le debiera alguna clase de reciprocidad. De repente me agarró y puso sus manos sobre mí. Fue algo sexual, pervertido y horrible".

'Drácula'

La historia de Drácula ha sido retratada en el cine desde hace muchos años y una de las películas más famosas de este personaje fue aquella protagonizada por Bela Lugosi.

A diferencia de los otros famosos, 'Drácula' cambió al actor de una manera diferente, pues su incomparable representación fue la misma que lo condenó.

Después de su estreno en 1931, Lugosi vivió encasillado con este personaje y únicamente fue contratado para cintas de terror que lo volvieron un ícono; sin embargo, tras el declive del género después de los años 50, el actor no pudo desempeñarse en otras películas.

'El resplandor'

Shelley Duvall fue la esposa de Jack Torrance en 'El Resplandor'. Aun cuando su actor principal Jack Nicholson ha hablado a lo largo de los años de los retos que tuvo con su personaje, la peor parte se la llevó la actriz, ya que el director Stanley Kubrick la atormentó de diversas maneras, lo que tuvo como consecuencia que sufriera de manera física y psicológica.

"El personaje de Jack Nicholson tenía que estar loco y enojado todo el tiempo. Y mi personaje tenía que llorar 12 horas al día, todo el día, los últimos nueve meses seguidos, cinco o seis días a la semana. Estuve allí un año y un mes, y debe haber algo en la terapia Primal Scream porque después de que terminó el día y lloré durante mis 12 horas, me fui a casa muy contenta. Tuvo un efecto muy calmante. Durante el día había sido absolutamente miserable. Después de todo ese trabajo, casi nadie habló de mi desempeño en él, incluso para mencionarlo. Las críticas eran todas sobre Kubrick, como si yo no estuviera allí", fue lo que compartió en una entrevista con el crítico de cine Roger Ebert .