La serie brasileña que le copió a 'El chavo del 8', según fans: era idéntica

En 1973 se estrenó el primer episodio de ‘El chavo del 8’ que, gracias a sus personajes y divertidas situaciones, se ganó el cariño de sus seguidores no sólo en México, también en países como Chile, Argentina y Colombia.

En Brasil, la comedia, creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, causó un gran revuelo, pues los espectadores se sentían identificados con los protagonistas. Por ello, se realizó una adaptación llamada ‘Chaves’, la cual fue doblada al portugués.

‘Miguelito’, la serie brasileña que era muy parecida a ‘El chavo del 8’

Luego de que el Sistema Brasileño de Televisión (SBT) transmitiera con éxito los episodios de ‘Chaves’, a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, llegó a la pantalla una serie creada por el presentador Gugu Liberato y su socio Beto Carreiro.

Se trató de ‘Miguelito’, una comedia de situación encabezada por Eduardo Estrela que abordó la historia de un niño, quien como en ‘El chavo del 8’, era de escasos recursos y vivía diversas situaciones junto a sus amigos.

La producción, de la misma forma que la mexicana, fue protagonizada por actores adultos. No obstante, sólo constó de 22 episodios, los cuales fueron transmitidos a través de la cadena RedeTV.

En la serie, el travieso Miguelito lucía un outfit muy similar al del Chavo del 8: gorra, playera, short con tirante y unos zapatos de color negro, al menos así lo deja ver la introducción de la entrega.



De acuerdo con ‘Aventuras Ná Historia’, en un artículo publicado el 10 de agosto de 2022, los capítulos de la serie son “inaccesibles” y sólo se puede encontrar una breve parte de la presentación en Internet; esto debido a que, durante su estreno, causó gran controversia entre los espectadores de Brasil.

Al respecto, hubo quienes señalaron que ‘Miguelito’ se trataba de “una copia” de la serie mexicana ‘El chavo del 8’ (conocida como ‘Chaves’ en Brasil), por otro lado, algunas personas consideraron que la comedia no era de buena calidad y no aportaba una historia diferente.

¿La serie ‘Miguelito’ fue una copia de ‘Chaves’?

En una entrevista para medios de comunicación de Brasil el 4 de enero de 2000, retomada por ‘Terra’ el 17 de julio de 2022, el supervisor de la producción, Homero Salles, habló de cuál fue serie en la que se basó la entrega.

“La idea de crear el programa surgió en una reunión entre TV Record y la productora. (...) La inspiración fue ‘Barrio Sésamo’, pero basta con vestir a un adulto con ropa de niño que ya compara con ‘Chaves’”, señaló Salles.



Por otro lado, en una charla con ‘Estadao’ (E+), el protagonista de la serie de comedia, Eduardo Estrela, aseguró que durante la promoción de la serie le pidieron no mencionar nada de ‘Chaves’.

“Había algo en no asumir que estaba encima de ‘Chaves’. Obviamente estaba encima de ‘Chaves. Los muchachos (pidieron): ‘no digas nada, no hables de ‘Chaves’’. ¿Pero cómo? (...) Ahí fui a tratar de dar una entrevista, la primera rueda de prensa televisiva y estaba tratando de decir que no era ‘Chaves’. Luego se puso muy patético cuando dije que nunca había visto ‘Chaves’”, puntualizó.

Cuéntanos, ¿conocías la serie ‘Miguelito’? ¿Sabías la historia de la producción brasileña?