Bob Odenkirk de 'Better Call Saul’ contó cómo fue su paro cardiaco en el set y qué pasó después

Bob Odenkirk comentó a 'The New York Times' que cuando tuvo su paro cardiaco “todo se volvió gris azulado” y segundos después colapsó frente a sus compañeros Rhea Seehorn y Patrick Fabian. Si bien no recuerda lo que sucedió, se enteró de que en ese momento no tenía pulso, por lo que lo tuvieron que revivir con tres descargas de un desfibrilador.