La nueva bioserie de 'Chente' mostrará momentos difíciles de su vida: un secuestro, pleitos y más

El pasado 13 de enero, Televisa y Univisión publicaron un comunicado conjunto en el que anunciaron que comenzarán a producir una bioserie sobre Vicente Fernández.

En dicho documento, las televisoras especificaron que la bioserie del ‘Charro de Huentitán’ estará basada en el libro ‘El Último Rey, la biografía no autorizada de Vicente Fernández’ de Olga Wornat, pero ¿qué podremos ver en esta producción?

#1 Las dos versiones de la bioserie de Vicente Fernández

En 2021, Netflix anunció que está produciendo otra bioserie sobre la vida de 'El hijo del pueblo’, en la que Jaime Camil será quien protagonice el proyecto, y además cuenta con el respaldo de la familia del cantante.

Sin embargo, la versión a cargo de Televisa mostrará en algunos episodios momentos difíciles de la vida del intérprete, como el secuestro de Vicente Fernández Jr en 1998 y la enemistad entre los hermanos.

"La realización de esta bioserie sobre Don Vicente Fernández es un privilegio y, a la vez, un enorme reto por tratarse de uno de los intérpretes más emblemáticos e ídolo de la música vernácula mexicana, quien, con su talento, cruzó fronteras y se ganó el reconocimiento mundial", se lee en el comunicado.

#2 Fecha de estreno de la bioserie de 'Chente'

El periodista de espectáculos Joel O’Farril informó en redes sociales que el estreno del proyecto de Televisa-Univisión será el próximo 14 de marzo, aunque no hay nada confirmado por parte de las empresas.

Por su parte, Olga Wornat reveló durante una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, en diciembre de 2021, que ella escribió la biografía no autorizada en honor a su madre, quien era una gran admiradora de la música ranchera mexicana.

“Yo creí que me encontraría con la familia Ingalls, pero cuando entras al trasfondo de la dinastía te das cuenta que no es una historia color de rosa", dijo Olwa Wornat en la entrevista para De Primera Mano.

#3 Elenco de la bioserie del 'Charro de Huentitlán'

El 1 de febrero, en el programa 'Ventaneando' revelaron las primeras imágenes de la bioserie de Vicente Fernández producida por Televisa, con Pablo Montero personificando al ídolo de la canción ranchera.

Los videos presentados en el programa documentaron las grabaciones de las primeras escenas del proyecto, en el Palenque de Texcoco, que estará encabezado por el productor Juan Osorio.

En las imágenes también se aprecia la presencia de Vince Miranda, quien interpretará a Alejandro Fernández, y Emilio Osorio, quien dará vida a Alex Fernández, el hijo del ‘Potrillo’.

#4 Se abordarán temas polémicos en la serie

‘El Último Rey’ está basado en entrevistas y declaraciones de personas cercanas al ‘Charro de Huentitán’, por lo que aborda la vida, los amores y los hijos del acaecido intérprete.

“Todas las personas que entrevisté en Guadalajara me decían que debía tener cuidado con Gerardo. ‘Es peligroso. Controla todo, no deja acercarse al padre, Gerardo controla todo', me decían", reveló Wornat a ‘De Primera Mano’ y agregó que tiene pruebas de la relación de éste con el narcotráfico.

#5 El secuestro de Vicente Fernández Jr.

Uno de los principales episodios del trabajo literario de Olga Wornat aborda el secuestro del que fue víctima el hijo del cantante, en 1998.

“Es el episodio más traumático que casi provoca un quiebre en la vida de Vicente Fernández”, señaló la escritora.

#6 Los pleitos en la familia Fernández

La periodista detalló que Gerardo Fernández (hijo del cantante) no tiene un capítulo especial a pesar de sus nexos con el narco, pero sí se hace referencia a él de manera constante a lo largo del libro, como en las peleas con sus hermanos.

“(Alejandro se alejó de Gerardo) porque le robaba plata de las actuaciones en los palenques y Alejandro lo descubrió, eso fue lo que pasó, fue un escándalo, fue muy violenta la situación”, señaló.

#7 La hija de Vicente Fernández que pocos conocen

Alejandra Fernández es la hija adoptiva de Vicente Fernández. Según la historia trascendida, ella es hija biológica de una hermana de Doña Cuquita Abarca, esposa del ‘Charro de Huentitán’, aunque de acuerdo con el libro está versión es falsa.

“Es la vox populli dentro de la familia, la idea de que es hija de Vicente con una hermana de Cuquita, pero de eso no tengo las pruebas, lo que sí sé y yo lo publico es que Gerardo está desesperado buscado el documento original de Alejandra, no el de adopción, el documento original, el primerísimo, para quitarla en medio… por eso Vicente la cubrió, porque tenía miedo que la dejaran fuera”, dijo la escritora.