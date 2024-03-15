¿El tesoro de ‘Bandidos’ existe en la vida real? Esta y otras preguntas de la serie de Netflix

Video ¿'Damsel' es una copia de 'Game of Thrones'?: críticas y secretos de la película de Millie Bobby Brown

Entre las novedades de Netflix de marzo se encuentra ‘Bandidos’, una serie mexicana con un elenco estelar que ya ha atrapado a más de una persona, ¿de qué trata y qué tan reales son algunos de los hechos que cuenta la historia? Te contamos algunos de los detalles más relevantes.

¿De qué trata la serie ‘Bandidos’ de Netflix?

La historia sigue a un grupo de inusuales (por no decir poco profesionales) aventureros que se unen para seguir las pistas de un antiguo mapa maya, que promete llevarlos al tesoro de Aj Took, que, según la leyenda, les traerá riquezas inimaginables.

El líder de los ‘Bandidos’ es Miguel, el joven hijo de un reconocido arqueólogo que promete usar todo su conocimiento para encontrar las riquezas escondidas.

La serie cuenta con 7 episodios de entre 40 y 50 minutos cada uno.

'Bandidos', serie de Netflix Imagen Wonder Street/Netflix

Reparto de ‘Bandidos’

Sin duda, uno de los grandes atractivos de la serie de Netflix es el elenco, mayoritariamente de actores mexicanos y de renombre.

Alfonso Dosal, por ejemplo, le da vida al protagonista Miguel.

Juan Pablo Medina interpreta a Wilson, tío de Miguel y quien destaca por su actitud despreocupada y audaz.

Ester Expósito hace el papel de Lilí, una joven que usa su belleza a su favor para estafar, principalmente, a turistas.

El resto del reparto reúne los talentos de Mabel Cadena (en el papel de Inés), Andrea Chaparro (como Citlali), Juan Pablo Fuentes, Bruno Bichir, Andrés Baida, entre otros.

'Bandidos', serie de Netflix Imagen Wonder Street/Netflix



Un detalle que vale la pena destacar, sin ‘spoilers’, es que, en una escena de ‘Bandidos’, Juan Pablo Medina hace referencia a la pierna que perdió en la vida real en 2021. Su personaje se ve en apuros y él usa su prótesis para defenderse.

¿Dónde se filmó ‘Bandidos?

Uno de los grandes atractivos de la serie de Netflix son sus escenarios: playas de un azul intenso, cenotes, edificios modernos y clásicos por igual.

Ya que la historia se desarrolla en Yucatán, el estado sureño de México sirvió como escenario en la grabación de ‘Bandidos’.

Algunos medios de comunicación señalan que también se filmaron algunas escenas en Madrid y en la Ciudad de México.

El hotel Conrad Tulum, de la cadena Hilton, es en el que trabajan Miguel y Lilí.

¿Existe en la vida real el tesoro de ‘Bandidos’?

La serie se vale de muchos recursos históricos para contar la historia. Así, por ejemplo, vemos a un personaje que dice ser descendiente de Francisco Montejo, uno de los primeros exploradores de lo que ahora es Yucatán, cita algunos pasajes del ‘Popol Vuh’, libro sagrado de la cultura maya, y se centra en la búsqueda del tesoro de Aj Took, a quien identifican como el último gobernador de la cultura prehispánica.

Lo cierto es que estos no son más que eso, recursos dentro de la historia. Así que, a diferencia de lo que sucede en la serie, para audiencia no es recomendable convertirse en explorador de sitios arqueológicos con la promesa de hacerse de una fortuna.

'Bandidos', serie de Netflix Imagen Wonder Street/Netflix

¿La serie ‘Bandidos’ tendrá una segunda temporada?

Ya que apenas se estrenó el pasado 13 de marzo, aún no se tienen detalles de una segunda temporada.

No obstante, Ester Expósito dejó ver en una entrevista que la posibilidad está abierta:

“No puedo contar mucho porque en esta temporada no se revela demasiado sobre de dónde viene Lilí y de qué huye. Ella debe sobrevivir a algo que lleva persiguiéndola desde hace mucho tiempo. Por eso cambia de identidad”, comentó al diario ‘El País’.