‘Avatar 2’: James Cameron comparte la primera imagen y fecha de estreno de la película

Como lo reportó Deadline, para la secuela de la película más taquillera de la historia con cerca de 2.900 millones de dólares recaudados, el director reveló en un mensaje videograbado desde Nueva Zelanda que el título es ‘Avatar: The Way of Water’ y que filmó con tecnología de punta en 3D para lograr una máxima resolución y efectos con mayor realismo.