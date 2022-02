Anna Delvey confesó qué hizo en prisión: ayudó a crear 'Inventing Anna', la serie de Netflix

Gracias a la serie de Netflix 'Inventing Anna' se está dando a conocer quién es la autora real de la historia y qué hizo para poder lograr su cometido.

Con una popularidad en ascenso, Anna Sorokin ha dado entrevistas exclusivas a los más importantes medios sobre cómo ha cambiado su vida y el pasado 15 de febrero confirmó al New York Times qué hizo durante su estancia en prisión y por qué de nuevo se encuentra detenida.

La historia real de Anna Delvey

De 2013 a 2017, Anna Sorokin, mejor conocida por su nombre falso como Anna Delvey, vivió una vida llena de lujos a base de engaños, pues dentro de la alta sociedad de Nueva York se hizo pasar por una rica heredera alemana que pronto cobraría un fideicomiso.

Gracias a sus conocidos y diversos préstamos, pudo financiar la vida que siempre quiso, la cual estaba rodeada de lujos como viajes, fiestas exclusivas, amistades famosas, ropa de marca y mucho más.

Tras ser arrestada por 10 cargos que incluían fraudes a bancos y hoteles, su sentencia se dictó tras ser encontrada culpable por 8 de ellos, así que pasaría de 4 a 12 años en prisión por sus crímenes.

Las cosas cambiaron a su favor y tras casi cuatro años en la cárcel, dos en prisión preventiva, fue liberada en febrero de 2021. Poco fue el tiempo que pasó fuera de las rejas, pues 6 semanas después, fue arrestada por ICE por haberse excedido en su visa y un año después, está luchando para no ser deportada a Alemania.

¿Qué hizo Anna Sorokin en la cárcel?

En su más reciente entrevista, Anna Sorokin reveló algunos detalles sobre su vida en prisión, pues además de confesar que se había contagiado de covid-19, hizo quejas puntuales del sistema judicial. A su parecer, este carece de programas para delitos financieros.

"No creo que este sea un pensamiento tan controvertido o radical: que la prisión es realmente una pérdida de tiempo y no es eficiente. Hay programas para personas con adicción a las drogas y personas que son delincuentes sexuales y programas para reclusos violentos. Pero no hay absolutamente nada para los delitos financieros. Tomé un programa de artes culinarias. Eso tiene que decir algo sobre este sistema".



Además, añadió que en aquel lugar no puede llevar a cabo una investigación firme de su caso por cuenta propia debido a dos razones: los libros de consulta no están actualizados y, hasta el momento, no existe un caso similar al suyo.

Sorokin también está tratando de ayudar durante su estancia a otras personas que al igual que ella, fueron detenidas por ICE y no hablan inglés, aunque no es nada fácil.

Anna Sorokin fue consultada y recibió un pago por 'Inventing Anna'

En un artículo escrito por la misma detenida para el portal INSIDER a principios del mes de febrero, explicó que durante su estancia en prisión ayudó a la creación de la serie para Netflix al platicar con Julia Garner, actriz que la interpreta en pantalla y la productora Sonda Rhimes cuando la visitaban.

De hecho, recibió una compensación monetaria por ello. Si bien se habló de una cifra de más de 300 mil dólares, no se pudo confirmar la cantidad, pero Anna Sorokin explicó en qué ha usado su dinero.

"Pagué $ 198,000 y algo por la restitución, que pagué en su totalidad y de inmediato, y el resto a mis honorarios legales".