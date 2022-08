'Andor': el tráiler explicado de la nueva serie de 'Star Wars' con Diego Luna

Diego Luna es uno de los latinos que conquistaron 'Star Wars', gracias a su participación en la película 'Rogue One'. A casi 6 años de ese éxito, el actor mexicano regresará en su propia serie en donde los fans verán los inicios de una rebelión que le devolvió la esperanza a una galaxia.

En la Star Wars Celebration 2022, realizada en el Centro de convenciones de Anaheim, en California, se presentaron los nuevos proyectos que la franquicia estrenaría en el futuro cercano.

Uno de ellos fue 'Andor', serie que tendrá a Diego Luna como principal estrella y que se desarrollará 5 años antes de los eventos de 'Rogue One'. A continuación te presentamos a sus personajes, fecha de estreno y te explicamos lo que ocurrió en su primer tráiler.

'Andor': trailer explicado de la nueva serie de 'Star Wars' con Diego Luna

El 1 de agosto del 2022, durante una entrevista en el programa 'Good Morning America', Diego Luna presentó oficialmente el primer tráiler de 'Andor', la nueva serie de 'Star Wars'.

Durante la Star Wars Celebration 2022, Lucasfilm liberó un pequeño teaser de 'Andor', pero el nuevo video muestra más detalles y da una idea más concreta de la trama que tendrá el show.

El video promocional inicia con un grupo de civiles aterrorizados por la presencia del Imperio en su planeta. A pesar de los abusos de los que son víctimas, no pueden hacer nada para defenderse; la Guerra de los Clones dejó al Imperio armado y los jedi ya no existen.

Justo después del avistamiento de un superdestructor estelar, la voz de Diego Luna se escucha de fondo, mientras explica lo que será la trama central de la serie.

“Para robarle al imperio, entras ahí como si fueras uno de ellos, están tan orgullosos de sí mismos, tan gordos y satisfechos, que no pueden imaginar que alguien como yo pueda entrar a su casa”

Al parecer, el primer gran objetivo de Cassian Andor será infiltrarse en las filas del ejército Imperial para robar algo, lo que podría ser desde equipo o armas, hasta secretos militares.

En una entrevista para 'Comicbook', Diego Luna explicó que 'Andor' no solo será una precuela para 'Rogue One', sino que permitirá conocer más a fondo las distintas motivaciones de los personajes principales.

"Lo único que puedo decir es que van a ver dónde estuvo cinco años antes de 'Rogue One', y no van a creer que esa película haya podido ser posible. Esa es la idea, ver una transformación y un despertar. No puedo decirte cómo se representará eso, tendrás que esperar hasta el estreno. Pero se trata de eso, y se trata de cuánto somos capaces de cambiar y transformarnos”

Cassian Andor encontrará la inspiración para rebelarse contra el Imperio Galáctico de un misterioso personaje interpretado por Stellan Skarsgård, quien lo convencerá que lo mejor es “darlo todo por algo real”.

La serie también le dará protagonismo a viejos conocidos de la franquicia, como Mon Mothma, la futura líder de la Alianza Rebelde, o Saw Gerrera, un revolucionario extremista que no tiene miedo de hacer lo que sea necesario con tal de darle un golpe al Imperio.

Todos esos personajes, a pesar de sus diferencias, tienen algo en común: serán los que inspiren y guíen a la galaxia para levantarse en armas y crear la Alianza Rebelde.

'Andor': fecha de estreno, episodios y elenco

Originalmente, se tenía planeado que Andor estuviera disponible en Disney+ a partir del 31 de agosto del 2022, pero por razones desconocidas esa fecha ha cambiado al 21 de septiembre. Pero para compensar ese pequeño retraso, Lucasfilm anunció en el tráiler que la serie debutará con tres episodios en el mismo día.

Tal y como se reveló en la Star Wars Celebration 2022, la serie tendrá dos temporadas de 12 episodios cada una. Por lo visto en el avance, el androide K-2S0 no tendrá participación en la serie, por lo menos no será así durante la primera temporada.

Tampoco se espera la presencia de jedis, pero la aparición de seres sensibles a la Fuerza podría ser una sorpresa que Lucasfilm tenga preparada para sus fans.

El elenco de 'Andor' está compuesto por Diego Luna en el papel del protagonista, Cassian Andor, un chico que cansado de los abusos del Imperio decidirá infiltrarse entre ellos con un objetivo hasta ahora no revelado. Lo que sí es seguro es que su personalidad será muy distinta a la que se vio en la película 'Rogue One'

Stellan Skarsgård tiene un papel cuyo nombre todavía no es revelado, pero por lo visto en el avance será una especie de mentor para Cassian Andor y otros rebeldes.

Genevieve O'Reilly será Mon Mothma, una importante senadora del Imperio Galactico que es una dura opositora del sistema. Pero sus acciones no se limitan a la política, ya que en secreto está organizando una rebelión armada con la esperanza de eliminar el yugo del emperador Palpatine.

El ganador del Oscar, Forest Whitaker, regresará al rol de Saw Gerrera, un revolucionario que luchó contra los Separatistas en la Guerra de los Clones, pero que retomó las armas casi de inmediato para enfrentarse al Imperio Galáctico.

A pesar de que se encuentran en el mismo bando, Mon Mothma y Saw Gerrera no tienen una buena relación, debido a que no comparten sus métodos para hacer la guerra.



Junto a ese elenco protagonista aparecen Denise Gough, Kyle Soller y la actriz puertorriqueña-guatemalteca Adria Arjona, quien ya ha tenido varias apariciones destacadas en proyectos como 'Morbius', 'Good Omens' o 'True Detective'.