'Anatomía de una caída': ¿Sandra realmente es culpable? El final de la película explicado

Video Final explicado de ‘Anatomía de una caída’: ¿la protagonista era culpable o inocente?

Una de las cintas más populares de 2023 es 'Anatomía de una caída', la cual sigue la historia de una pareja de escritores, Sandra y Samuel, quienes compiten entre sí debido a su profesión. Esto da como resultado peleas constantes y una enorme tensión en su hogar, donde viven con su hijo Daniel, quien debido a un accidente pierde la vista.

¿De qué trata la película 'Anatomía de una caída'?

Todo empeora cuando el joven, después de llevar a pasear a su perro, encuentra a su padre muerto sobre la nieve. Al no haber testigos sobre lo ocurrido, la policía crea dos teorías. La primera es que Samuel cayó desde el segundo piso de su casa por accidente y la segunda que fue asesinado por su esposa, quien se encontraba en el lugar, volviéndose la principal sospechosa.

En caso de que no hayas visto la cinta es importante que sepas que a continuación habrán spoilers.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>



Aunque ella asegura que no tuvo nada que ver con la muerte de su esposo, durante el juicio comienzan a surgir pruebas que podrían mostrar lo contrario, por ejemplo, una grabación de una pelea que tuvieron poco antes de la muerte de Samuel, el descubrimiento de las aventuras amorosas que tenía y las mentiras que dijo Sandra a la policía porque quería parecer lo más inocente posible.

Al final el menor decidió el destino de la protagonista, pues dio algunas declaraciones sobre el deterioro del matrimonio de sus padres. De hecho, rememora una conversación con su padre, Samuel, quien le advirtió sobre la eventual ausencia de su perro Snoop y la necesidad de visualizar la vida sin él. En un giro revelador, Daniel comprende que Samuel no se refería al perro, sino a sí mismo.

Al enfrentarse al tribunal, emite una declaración final reconociendo que, aunque le resultaba inimaginable a su madre matando a su padre, sí podía concebir el suicidio de este último, convenciéndose a sí mismo de esto para poder hacer frente a dicha pérdida.



Final explicado de 'Anatomía de una caída': El público decide si Sandra es culpable o no

Esto provoca que Sandra no sea condenada por asesinato; no obstante, el menor de edad duda antes de subir al estrado sobre lo que debe decir, pues no sabe realmente lo que pasó y termina externando lo que creía que era verdad.

La cinta no revela si Sandra es culpable o no del crimen del que se le acusó y de hecho, se le preguntó de manera indirecta sobre el final a la directora Justine Triet, quien en una entrevista con el portal 'Slate' explicó que la "falta de imágenes" es clave en la historia.

"La película se basa en la falta de imágenes, en la falta de cosas. Te faltan cosas. Entonces fantaseas con la cosa".



'Anatomía de una caída' hace que los espectadores tengan que decidir en si creer que Sandra es inocente o asesinó a su esposo, haciendo que cualquiera de los dos encaje con la historia porque no hay evidencia suficiente.



