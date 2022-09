Iñárritu denunció un trasfondo racista en las críticas de ‘Bardo’: lo llamaron “pretencioso”

‘Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades)' es el título que marca el regreso del director Alejandro González Iñárritu a las pantallas grandes.

La película, que llegará a las salas de cine mexicanas el próximo 27 de octubre, ya debutó en importantes festivales de cine, como el de Venecia y Telluride, sin embargo, las primeras recepciones no han sido del todo favorables.

Alejandro González Iñárritu aseguró que algunas críticas hacia ‘Bardo’ tienen un trasfondo racista

El diario Los Angeles Times habló con el cineasta sobre las primeras impresiones que la cinta ha causado. En la entrevista publicada el 4 septiembre, el medio comentó que, en una parte de la película, el documental en el trabaja el protagonista es calificado como “demasiado largo, autocomplaciente y pretencioso”, mismos comentarios que ‘Bardo’ ha recibido en la vida real.

Al ser cuestionado sobre si incluyó dicho momento como una manera de adelantarse a los críticos, Iñárritu respondió que no ha leído las críticas porque “estoy intentando disfrutar el viaje con mi familia, pero lo que he recibido de mi equipo es que evidentemente hay esas acusaciones”.

No obstante, aseguró que “se ríe” de las mismas, puesto “es muy fácil caer en la tentación de hacer estas proyecciones”.



En un tono más serio, el director de ‘Bardo’ aseguró que su película:

“No es autorreferencial. No es narcisista. No soy yo. Pero quiero que alguien me explique por qué no tengo derecho a hablar de algo que es muy importante para mí y para mi familia. Quizá si fuera de Dinamarca o si fuera sueco, sería un filósofo. Pero como lo hice de una manera poderosa visualmente soy pretencioso porque soy mexicano. Si eres mexicano y haces una película así, eres pretencioso”.



En ese sentido, volvió a referirse a la trama de la película, en la que el personaje principal siente que no puede hacer ciertas cosas porque entonces se considera “demasiado pretencioso”.

“Si fuera un tipo rubio, otro director, ellos sí pueden hablar de su cultura (...) Te puede gustar o no (la película), esa no es la discusión. Pero para mí, hay una especie de trasfondo racista en el que por ser mexicano, soy pretencioso”.



De igual manera, comentó que quizá los críticos no entienden del todo el contexto cultural en el que se enmarca la cinta, uno en el que frecuentemente se combinan tiempo y espacio.

Por último, González Iñárritu expresó su deseo porque “alguien pueda disminuir esa narrativa”, que consideró como “reduccionista” y “un poco racista”.

‘Bardo’ es una carta de amor a México: Alejandro González Iñárritu

Sin importar los malos comentarios sobre la cinta, el director defendió su “derecho a explorar la identidad colectiva” de su país de origen.

“Esta película es una carta de amor a mi país, y tengo el privilegio de poder usar mi voz para hablar no sólo por los mexicanos, sino por cualquiera que se sienta desplazado”, añadió en la entrevista.