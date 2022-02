Los abusos de Marilyn Manson serán revelados en un documental de HBO: su ex contó todo

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson

La actriz Evan Rachel Wood y el cantante Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Werner, tuvieron una relación entre 2006 y 2011. Rachel Wood y Marilyn Manson se volvieron pareja cuando ella tenía 18 y él 38.

A principios de 2021, la actriz acusó públicamente a su expareja por haber abusado de ella física y psicológicamente durante los años que estuvieron juntos. Según una investigación de la revista Rolling Stone, fueron más de 55 mujeres las que acusaron de abuso a Marilyn Manson en los últimos años.

Después de que el caso del cantante se volviera público, Evan Rachel Wood decidió contar la historia completa de su relación con Brian Werner en un documental que se estrenará en HBO Max.

Phoenix Rising: el documental que contará la verdad de Evan Rachel Wood

‘Phoenix Rising’ es un documental producido por HBO, dirigido por Amy Berg y protagonizado por Evan Rachel Wood, quien relatará públicamente el abuso que vivió con Marilyn Manson.

De acuerdo la sinopsis oficial del documental, ‘Phoenix Rising’ retrata la experiencia de Evan Rachel Wood “como sobreviviente de violencia doméstica en la búsqueda de justicia, la cura de heridas generacionales y su versión de la historia”

Además de las confesiones de la actriz, el documental tendrá testimonios de otras mujeres que fueron víctimas de Marilyn Manson, de la familia y amigos de Rachel Wood, y mostrará cómo la expareja de Werner se convirtió en activista a favor de las víctimas de abuso.

Algunos de los testimonios que aparecen en el tráiler aseguran que Marilyn Manson “manipuló” a Evan Rachel Wood debido a la diferencia de edad y lo etiquetan como “un depredador”.

La confesión más dura de Evan Rachel Wood

Según los reportes de medios que estuvieron en proyecciones del documental previo a su estreno en HBO Max, Evan Rachel Wood confiesa en ‘Phoenix Rising’ que Marilyn Manson “esencialmente la violó” en la grabación del videoclip 'Heart-Shaped Glasses', de 2007.

El video muestra a la actriz y a Marilyn Manson simulando tener sexo bañados en sangre. Evan Rachel Wood tenía 19 años en ese momento y, según el testimonio, tomó absenta, o ajenjo, en la producción hasta quedar casi inconsciente y no saber lo que sucedía en la grabación.

“No fue nada como pensé que iba a ser. Hicimos cosas que no eran las que me propusieron. Hablamos de una escena de sexo simulada, pero cuando las cámaras empezaron a grabar, comenzó a penetrarme de verdad. Nunca accedí a eso…fue un completo caos. No me sentí segura, nadie me estaba cuidando”, narra la actriz en el documental.

Tráiler y fecha de estreno de Phoenix Rising

‘Phoenix Rising’ tuvo una proyección en enero en el festival de cine de Sundance, recibiendo críticas positivas; no obstante, HBO estrenó el tráiler del documental el martes 22 de febrero a través de su canal oficial de YouTube.