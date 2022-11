6 actores que rejuvenecieron gracias al CGI: les quitaron muchos años de encima

En ‘The Curious Case of Benjamin Button’ no solo se pudo ver a Brad Pitt como un ancianito, sino que también lo hicieron lucir como cuando iniciaba su carrera como actor (recordemos que ha vivido una gran evolución en el cine).

Kurt Russell en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 2’

Otro actor al que Marvel rejuveneció fue a Kurt Russell en ‘Guardians of the Galaxy’, pues debía lucir como un joven enamorado cuando en realidad ya tenía 66 años.