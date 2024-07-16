Actores de Hollywood que se arrepintieron de sus películas: algunos odian sus papeles más icónicos

Video Así lucían los actores favoritos de Hollywood en los Premios Oscar hace 20 años: el cambio es impactante

Cuando pensamos en actores famosos, generalmente nos vienen a la mente sus éxitos taquilleros y los premios que han ganado a lo largo de su carrera; sin embargo, no todo es felicidad y orgullo, pues muchos de ellos tienen en su trayectoria una (o más) películas que preferirían olvidar y borrar de la faz de la tierra.

Desde Brad Pitt, George Clooney, Will Smith y Jessica Alba hasta Rooney Mara, son algunos de los artistas que han renegado de alguna que otra producción en la que han colaborado, incluso algunas que los ayudaron a cimentar su carrera.

Brad Pitt ('Cutting Class')



Un buen ejemplo es Brad Pitt, quien comenzó su carrera en el cine de terror de bajo presupuesto. Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, participó en 'Cutting Class', una película de horror con tintes de comedia cuya trama se centraba en los asesinatos que ocurrían dentro de una escuela.

Pitt interpretó al novio de la protagonista, el principal objetivo de un asesino psicópata. A pesar de las críticas negativas, nadie parece detestarla tanto como el propio actor, quien en una entrevista la calificó de "horrible".

Un rumor sugiere que él y Jennifer Aniston (su entonces esposa) compraron una copia en VHS en una venta de garaje solo para destruirla, aunque Pitt negó esta historia. En una entrevista, admitió que destruiría cada copia si pudiera, pese a no haber visto la película.

Brad Pitt. Imagen Getty Images / Republic Pictures Home Video.

Will Smith ('After Earth')



Will Smith, uno de los actores más taquilleros de Hollywood, también tiene una película que preferiría olvidar: se trata de 'After Earth', dirigida por M. Night Shyamalan.

La historia está ambientada en el futuro y sigue a un padre y a su hijo, quienes intentan sobrevivir en un planeta hostil. A pesar de que la cinta contó con la actuación de Smith, la dirección de M. Night Shyamalan y un presupuesto de 130 millones de dólares, fue un fracaso en taquilla y recibió duras críticas.

Will se sintió especialmente afectado, ya que su hijo Jaden era el coprotagonista. Este fracaso le llevó a replantear su carrera y sus metas, y optó por tomarse un descanso para luego seleccionar proyectos que le permitieran disfrutar del proceso más allá de las recaudaciones.

Will Smith. Imagen Instagram @willsmith / Sony Pictures.

Viola Davis ('Help')



Viola Davis es otra que reniega de uno de sus filmes, 'Help' ('Historias cruzadas' en español). A pesar de que el filme obtuvo cuatro nominaciones al Oscar y ganó uno, Davis expresó su arrepentimiento por haber participado en ella.

En una entrevista con Vanity Fair en 2020, declaró que la película no estaba lista para contar la verdad sobre el racismo sistémico y que no logró plasmar con fidelidad la vida de las criadas negras de esa época.

Tras esta experiencia, Viola comenzó a elegir mejor sus proyectos, lo que la llevó a ganar un Oscar por 'Fences'.

Viola Davis. Imagen Instagram @violadavis / Walt Disney Studios Motion Pictures.

Sir Alec Guinness ('Star Wars: Episode IV - A New Hope')



Sir Alec Guinness, el reconocido actor británico, alcanzó la fama mundial con su papel de Obi-Wan Kenobi en 'Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza'.

Aunque la película fue un éxito y le generó grandes ingresos, Guinness no quedó satisfecho con su participación. Consideraba que su personaje tenía malos diálogos y le molestaba ser tratado como un anciano en el set.

Además, detestaba ser idolatrado por los fanáticos de la saga. Aunque pidió que su personaje fuera eliminado después del Episodio IV, no pudo evitar participar en las dos secuelas.

Sir Alec Guinness. Imagen Getty Images / Lucas Films.

Jennifer Lawrence ('Passengers')



Jennifer Lawrence, quien protagonizó 'Passengers' ('Pasajeros') junto a Chris Pratt, manifestó su descontento con la cinta dirigida por Morten Tyldum durante una entrevista.

Aunque el filme de ciencia ficción de 2016 no fue bien recibido por la crítica ni por el público, Lawrence se mostró decepcionada consigo misma por su actuación. Admitió que no se había dado cuenta de las deficiencias del guion en su momento.

Jennifer Lawrence. Imagen Getty Images / Columbia Pictures

Jessica Alba ('Los 4 fantásticos')



Jessica Alba participó en 'Los 4 Fantásticos' en 2005 y su secuela en 2007, ambas mal recibidas por la crítica. Alba, en particular, tuvo varios conflictos con el director Tim Story, quien incluso le pidió que llorara de manera más "bonita".

La actriz reveló que el director optó por añadir lágrimas digitales en posproducción porque sus lágrimas no eran lo suficientemente estéticas.

Jessica Alba. Imagen Instagram @jessicaalba/ 20th Century Fox

Arnold Schwarzenegger ('Red Sonja')



El exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, a lo largo de su carrera como actor, ha protagonizado varias películas no tan afortunadas con la crítica especializada, pero hay una de la que más se arrepiente: 'Red Sonja' de 1985 y dirigida por Richard Fleischer.

La producción, en la que dio vida a un guerrero que lucha contra una perversa princesa, fue tan insatisfactoria para él que se retiró del set antes de lo previsto. En una ocasión, Schwarzenegger bromeó diciendo que obligaba a sus hijos a ver la película como castigo.

“Es la peor película de mi vida. Cuando mis hijos se portan mal, los mando a su habitación y los obligo a verla diez veces. No vuelvo a tener problemas con ellos durante una larga temporada”, dijo el actor.

Arnold Schwarzenegger. Imagen Instagram @schwarzenegger / Metro Goldwyn Meyer.

Sylvester Stallone ('¡Para! O mi mamá dispara')



Sylvester Stallone, conocido por sus papeles en 'Rambo' y 'Rocky', también tiene su lista de películas que preferiría olvidar.

Entre ellas se encuentra '¡Para! O mi mamá dispara', una comedia de acción que recibió críticas muy negativas y ganó varios premios Razzie. El mismo Stallone la describió como una de las peores películas de la historia.

“Probablemente sea una de las peores películas de todo el sistema solar, incluidas las producciones extraterrestres que todavía no hemos visto”, dijo el actor en una entrevista.

Sylvester Stallone. Imagen Instagram @officialslystallone / Universal Pictures.

George Clooney ('Batman y Robin')



George Clooney no guarda buenos recuerdos de su papel en 'Batman y Robin' (1997).

En una entrevista a The Guardian, Clooney admitió que esta sería la experiencia que cambiaría si pudiera vivir su vida nuevamente. El filme resultó ser un fracaso mundial y el propio Clooney quedó insatisfecho con su participación.

“Era realmente mala (la película) y yo estuve muy, muy mal en ella”, confesó.



El actor ofreció disculpas al público por su desempeño y reconoció que la película pudo haber dañado la franquicia.

George Clooney. Imagen Getty Images / Warner Bros.

Eddie Redmayne ('The Danish Girl')



Eddie Redmayne fue otra estrella de Hollywood que también se mostró arrepentido de uno de sus roles. Su interpretación de Lili Elbe en 'The Danish Girl' ('La chica danesa') recibió críticas por no haber sido interpretada por un actor trans.

Redmayne admitió que, aunque aceptó el papel con buenas intenciones, no lo haría de nuevo hoy en día.

Eddier Redmayne. Imagen Getty Images / Focus Features.

Ben Affleck ('Daredevil')



Ben Affleck expresó su arrepentimiento por su participación en 'Daredevil' en 2003.

En una entrevista a Playboy, Affleck mencionó que la película le persigue debido a la forma en que arruinaron la historia y el personaje que tanto ama.

Ben Affleck. Imagen Getty Images / 20th Century Fox.

Rooney Mara ('Pan')



Rooney Mara recibió varias críticas por su papel de Tiger Lily en 'Pan' en 2015 debido a que el personaje original es de piel oscura y ella de tez blanca.

Mara admitió que odiaba estar en el lado equivocado de la conversación sobre la diversidad y comprendía la frustración del público.

Rooney Mara. Imagen Getty Images / Warner Bros.

Kate Winslet ('Titanic')



Kate Winslet, a pesar de no tener problemas con 'Titanic' como película, fue muy dura con ella misma durante una conversación con The Telegraph. La intérprete criticó su propia actuación y mencionó que no soportaba ver su desempeño y deseaba poder hacerlo de nuevo.

“En cada escena, digo cosas como ‘¿De verdad, de verdad? ¿Lo hiciste así? ¡Oh Dios mío!’. No puedo escuchar mi acento americano. Es horrible”.

Kate Winslet. Imagen Getty Images / Paramount Pictures.

Orlando Bloom ('Troya')



Orlando Bloom también se arrepiente de uno de sus papeles. En una entrevista, reveló que no quería participar en 'Troya' porque su personaje estaba en contra de todo lo que sentía.

A pesar de que la película tiene sus seguidores, Bloom confesó que interpretar a ese personaje fue una experiencia desagradable para él.

Orlando Bloom. Imagen Getty Images / Warner Bros.

Dakota Johnson ('Madame Web')



Dakota Johnson, quien protagonizó 'Madame Web', no se sorprendió de que la película fuera un fracaso tanto para críticos como para el público.

En una entrevista, Johnson mencionó que fue una experiencia de aprendizaje y que probablemente no volvería a hacer algo similar.

“A veces en esta industria, te prestas para algo y, al principio, es una cosa, y luego, mientras lo haces, se convierte en algo completamente diferente, y te quedas como, ‘¿Qué?’”, dijo la actriz.



Estos actores, a pesar de su éxito, han tenido momentos en su carrera que preferirían dejar atrás. Incluso las estrellas más grandes enfrentan fracasos y arrepentimientos en su trayectoria.

Dakota Johnson. Imagen Getty Images / Sony Pictures.

¿Qué otro actor recuerdas que haya renegado de sus películas?