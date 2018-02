Capricornio – Números de la suerte 17 de febrero 2018

Leo

Encrucijadas sentimentales

El mes de Piscis que es del elemento agua te colocará a ti, Leo, que eres de fuego en un tiempo de encrucijadas sentimentales en el que ocurrirán importantes eventos cósmicos. Si tienes alguna duda no la manifiestes públicamente, debes ser muy prudente, y sobre todo, no hagas comentarios que puedan comprometerte ni le digas algo hiriente a esa persona que amas porque las palabras una vez lanzadas son como las flechas que luego de disparadas no se pueden recoger y terminan causando daño.

