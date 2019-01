Barack Obama sorprende en Billboard (otra vez) junto a Lin-Manuel Miranda con un remix de 'Hamilton'

El expresidente Barack Obama lo hizo de nuevo: acaba de regresar a las listas de Billboard (sí, no es la primera vez que aparece), esta vez en la cartelera Hot R&B de la mano de Lin-Manuel Miranda con el tema 'One Last Time (44 Remix)'. La canción es interpretada por la estrella de Broadway, Christopher Jackson, y por la leyenda de la música góspel, Bebe Winans.

Aunque Michelle Obama ha dicho que su esposo canta hasta en el baño, aquí su colaboración fue haciendo algo que domina muy bien: dar discursos. Un estracto de su alocución para despedirse de la Casa Blanca fue insertado a mitad de la canción, donde se escucha al presidente número 44 del país (por eso el '44 Remix' en el título de la canción) decir: “Al revisar los incidentes de mi administración no considero que haya habido un error intencional, sin embargo, estoy demasiado consciente de mis defectos como para no pensar que es posible que haya cometido muchos errores".

A penas el 28 de diciembre pasado, Obama cerraba la Navidad compartiendo en redes sociales sus canciones, películas y libros favoritos de 2018. Aunque varios artistas latinos figuraban, no se encontraba Lin-Manuel; quizás porque 'One Last Time (44 Remix)' era tan nueva que no ha tenido tiempo de entrar en el repertorio de las preferidas del expresidente.

Esta no es la primera vez que Obama figura en las listas de Billboard. La más reciente fue en 2015 con la canción ‘Pop Off' de JX Cannon, que reproducía fragmentos de su discurso en una cumbre del G20 y escaló al décimo lugar en la lista Billboard + Twitter Emerging Artists. Antes, en 2009, el expresidente llegó hasta la sexta posición de la difunta lista TV DVD Sales con el video 'A Moment in History: The Inauguration of Barack Obama'.

La amistad entre el expresidente y el artista de origen puertorriqueño data de 2009, cuando recién de asumida la presidencia invitó al multifacético jóven para que cantara algo en la Casa Blanca. Miranda comenzó a rapear sobre un personaje de la historia que le fascinaba: Alexander Hamilton. Y así, bajo el apadrinamiento del entonces presidente, nació la obra Hamilton. Ahora, casi diez años después, el afamado compositor le corresponde una invitación muy especial a su distinguido amigo, procurándole un espacio en su última producción musical.



Tras el éxito que tuvo 'Hamilton', Lin-Manuel Miranda lanzó la serie de ‘Hamildrops’, que se basa en temas inspirados en el musical y 'One Last Time (44 Remix)', lanzada el 22 de diciembre, es la última canción de esa colección. El más reciente episodio de ‘Hamildrops’ ya acumula en YouTube casi 1,000,000 de vistas.