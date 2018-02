Así habla la hija de Charlie Zaa del profesor que murió salvándola en el tiroteo de Parkland

Miley Cyrus llamó a la acción: "No permitas que hoy se convierta en ayer... no dejes que el mañana pase de largo. Cada día que pasa es uno perdido, como las valiosas vidas que se apagan por los actos violentos cometidos con armas de fuego. No podemos rendirnos. Envía un mensaje de texto con la palabra ACT al 644-33 para ponerle fin a esto". Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision

