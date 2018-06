Así fue como Ceci de la Cueva superó el bullying durante su infancia

Por último la actriz reveló cómo superó este ambiente hostil y confesó que un partido de futbol la hizo crecer: “Alguna ocasión estaba jugando futbol y las capitanas eligieron, a mí me dejaron hasta el final y antes de que cualquiera dijera mi nombre, comenzaron a jugar, eso me marcó. Me di cuenta de que no era mi culpa y trabajé en lo que yo sentía. Ahí me di cuenta de que parte de este abuso no era mi responsabilidad, eso me hizo entender”, dijo Ceci quien espera que se cree una conciencia en los colegios para que cada vez sean menos los niños que sufren este tipo de abusos.