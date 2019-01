Así cambió la vida de Edén Muñoz de Calibre 50 tras el nacimiento de su hijo: "Trajo 5 tortas bajo el brazo"

Diez días después de debutar como papá , Edén Muñoz se enteró de que su agrupación Calibre 50 era finalista en cinco categorías a Premio Lo Nuestro y que, con esa cifra, se había convertido así en el artista con más nominaciones del género de regional mexicano.

"Yo andaba dando las vueltas de registrarla y todo eso, cuando me llegó la llamada de Universal Music que estamos nominados a cinco premios. Estaba que no cabía de felicidad", dice lleno de alegría en una entrevista por Univision. Y luego, refiriéndose al adagio popular de que cada niño trae su pan debajo del brazo, asegura que el suyo superó ese dicho porque "mi hijo trajo cinco tortas debajo del brazo".

Esas cinco 'tortas' llegaron gracias en parte al tema 'Mitad y Mitad', la cual no solo está nomiada a Canción del Año tanto en la categoría de música regional como en la categoría general, además de estar en la competencia al Mejor Sencillo del Año, entre otras nominaciones a PLN.

Mientras su carrera va en ascenso y recorre el mundo con su arte Muñoz aclara que su prioridad siempre será su familia, especialmente desde el nacimiento de su hijo el pasado 27 de diciembre en Los Mochis, Sinaloa.

"La llegada de Emilio ha cambiado todo. Quiero ser un padre muy presente en la vida de mi hijo. Lo baño, lo peino... Y me he vuelto experto en cambiarle pañales, ¡ya lo hago hasta con una mano!".

La música de Calibre 50



El nombre del disco 'Mitad y mitad' (igual que su conocida canción) se debe a que el grupo dividió la producción en dos partes: sus temas tradicionales y nuevos ritmos. En esta innovación Calibre 50 sorprendió al público grabando temas con batucada brasileña, reggae, cumbia colombiana y música de banda .

La mayor parte de las canciones de Calibre 50 son compuestas por Armando Ramos y Edén Muñoz quien, por cierto, en diciembre pasado fue honrado por SESAC Latina (sociedad de derechos de ejecución pública a la que pertenece), como el Compositor del Año.

"Este año, bendito Dios, también tuvimos ese regalo. La composición es una faceta más que vamos puliendo día con día, disco con disco. Dios me está dando mas sabiduría para expresarme en las letras, que las canciones salgan bien y logren conectar con la gente".

Revela también que la musa lo visita en momentos sorprendentes. "Algo insólito que me ha sucedido es que, después de un sueño, me despierto y ya tengo la canción en la mente. Es como si me hubiera echado un valde de ayuda fría en la cara".

Edén, compositor

Con humildad dice que es un "sueño" poder triunfar como compositor. "Desde que tengo uso de razón soñaba con la música. Mis primeras letras las escribí por allí como a los 13 o a los 14 años e igual es bien raro pues a esa edad ¿qué puedes decir que tenga base? No hay tanta sabiduría gramatical y el léxico no da, tampoco has vivido muchas cosas que puedas contar, pero vas madurando y creciendo, y el sueño va tomando mas forma".

Para conseguir su sueño Edén Muñoz comenzó a leer más y escuchar más detenidamente las letras de otras canciones: "Pero sobre todo leer mucho. De todo un poco. Hay épocas que leo cosas más fáciles, otras más difíciles, como Borges, y entonces me toca andar con mi diccionario al lado del libro para entender mejor", dice entre risas.

Pero al final de cuentas, el compositor de éxitos como 'Siempre Te Voy a Querer' y 'Ella es mi mujer' reconoce que su mayor escuela ha estado al estudiar los sentimientos y vivencias suyas y de otras personas: "Escribo mucho lo que vivo y lo que veo que le pasa a otras personas".

También explica: "Armando, Erick, Alejandro y un servidor somos artistas líricos, somos músicos de oído; no tenemos ningún estudio musical, no sabemos leer notas... Lo nuestro es mas corazón que mente y yo siempre he dicho que en la música hay esas dos diferencias los que la hacen con el corazón, y los que la hacen con la mente. Nosotros somos lo primero. Y gracias a Dios, a la gente le ha gustado".