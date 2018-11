Aries – Viernes 9 de noviembre de 2018: un fin de semana inolvidable

Amor



¡Evita la inercia, Aries! No hay peor aventura que aquella que no se vivió. Acaba de decirle que “sí” a esa persona que te interesa sentimentalmente y saldrás de dudas. Las vacilaciones en el amor crean estados de ansiedad y luego te provocan desajustes nerviosos, habla, no temas, hazlo como tú sabes hacerlo, ariano.