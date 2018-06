Aries – Viernes 8 de junio del 2018: se avecinan días muy alegres

No hay ninguna cosa que no pueda decirse con un rostro amable y una sonrisa inclusive hasta las verdades más duras, con firmeza, pero con compasión. Recuerda, ariano, que todo es relativo y hay quienes se quejan de no tener dinero para comprar un par de zapatos nuevos, y entonces, bruscamente, se encuentran con alguien a quien le faltan ambos pies.