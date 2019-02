Aries – Viernes 8 de febrero de 2019: pondrás a funcionar una idea excelente

No pierdas la perspectiva ni te dejes engatusar por quienes se te acercan prometiendo muchas cosas que no van a cumplir. Es hora de aplicar tu experiencia en el amor y actuar con la seguridad que caracteriza tu signo ariano, y al mismo tiempo con la experiencia que ya tienes al respecto.



Salud

El secreto de una buena salud comienza por la boca, lo que comes es vital ya que lamentablemente hay muchas personas que gastan su dinero en cosas que no les benefician y sin embargo son tacaños para comprar buenos alimentos. Prioriza lo que comes, ahí está la clave de la vida. No es la cantidad, sino la calidad.