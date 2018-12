Aries – Viernes 7 de diciembre de 2018: tu imaginación vuela, síguela

Hay buenas noticias en tu sector económico, pero no llegan con la rapidez anhelada. No te lamentes imaginando lo peor pues afortunadamente la respuesta que esperas a tus problemas financieros está mucho más cerca de lo pensado. El impacto del novilunio lo cambia todo porque inicias una nueva etapa en tu vida.

Amor



No lo pienses más y corre a los brazos de la persona que amas de la cual te has separado por motivos baladíes sin importancia real. La vida es hoy y no debes agobiarte con pensamientos tristes que alejen de ti la posibilidad de ser feliz.