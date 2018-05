Aries – Viernes 4 de mayo del 2018: se consolidan relaciones que estaban inestables

Este es tu fin de semana de la intimidad y la pasión intensa. Espera lo mejor y no te dejes desalentar por nada ni por nadie ya que ahora tienes en tus manos todas las llaves que abren las puertas de la felicidad, pero si te dejas envolver por comentarios de gentes derrotadas, negativas y pesimistas entonces no podrías sacar adelante tus asuntos como deseas.

Te esperan unos días y unas noches estupendos sobre todo si has estado reconsiderando el reiniciar una relación que te tenía inquieto y que no sabías como sacar adelante, ariano.

Amor

Salud

Trabajo



Si ahora estás en un trabajo que te agrada y dispones de tiempo para ti no vayas a dejarlo por lo que aún es incierto y no se ve claro. Por supuesto, no te estanques, pero sé muy cauto y antes de dar pasos dudosos revisa bien tus acciones para que no yerres. Felizmente cuentas con la buena energía intuitiva de la Luna que te ayuda a tomar decisiones acertadas.