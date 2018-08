Aries – Viernes 31 de agosto de 2018: la Luna afirma tu carisma personal

Estás a punto de tomar una decisión significativa relacionada con tu familia y tu vida amorosa que no debes seguir posponiendo, aunque debes actuar con pies de plomo porque has estado bajo la influencia impulsiva de la Luna en tu signo hasta hoy.

Amor

Salud

Mucho cuidado con las grasas y lo que comes en este día y durante el resto del fin de semana porque estás algo sensible a los problemas de índole gastrointestinal o alteraciones del sistema digestivo.

Trabajo

Tú eres un signo sumamente creativo que siempre te gusta estar a la cabeza de todo, dirigiendo, mandando. Este fin de semana tendrás sueños reveladores que si los sigues te conducirán al lugar donde hay una buena posición laboral esperan do por ti y donde podrás desarrollar tus potencialidades arianas.

Dinero y fortuna

Tu noble corazón se encoge sentimentalmente queriendo ayudar a todos los que se te acercan, pero la realidad es que no siempre es posible. Prioriza tus necesidades, y las de los demás y en base a ese análisis obra consecuentemente. Lamentablemente no se puede quedar bien con todo el mundo.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este viernes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu disposición a acometer una nueva tarea que hasta ahora no te habías atrevido realizar.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Aries: dejarte influir por un sentimiento negativo como si algo no fuera a salir como has planeado.

¿Qué debo evitar?: las acciones impulsivas tan características de tu signo Aries.