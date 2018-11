Aries – Viernes 30 de noviembre de 2018: una etapa diferente, muy divertida

El tránsito de la Luna te inspira. Si notas que una pareja romántica reciente empieza a tratar de controlarte y dirigir tus movimientos estarás recibiendo una señal de aviso para poner inmediatamente las cosas en su sitio y no dejar que cobre fuerza esa persona en tu vida, además, ese tipo de relación está destinada al fracaso porque a un Aries nadie puede controlarlo.

Algo está moviéndose en un sentido favorable, ya bien sea como un amigo, socio de negocios o pareja romántica. Lo importante es que no te apresures y no te envuelvas emocionalmente en una situación comprometedora o poca definida.

Amor Hay un movimiento espontáneo y compensador que al mismo tiempo que acerca a ti el amor, te vuelve más tierno y sensible. No habrá nada imposible para ti durante estos últimos días del año que ya están a las puertas.

Dinero y fortuna

La fortuna te sonríe en la forma de una asociación conjunta con parientes o amigos que desean poner un pequeño negocio por cuenta propia y recaban tu cooperación. No obstante, como ahora Urano está aún retrógrado en tu signo y también lo está Mercurio debes ser muy cauteloso para no confiar en personas que no te inspiren confianza.