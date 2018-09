Aries – Viernes 21 de septiembre de 2018: el fin de semana se cierra con un tono alegre

Amor

Saldrás de dudas y descubrirás quien te ama de veras. No te dejes manipular por una persona que solamente te busca cuando desea tener relaciones sexuales contigo, pero la cual no experimenta sentimientos amorosos hacia ti. Ponlo todo en su sitio, no olvides que tú eres el primero del zodíaco y quien quiera compartir tu vida debe estar a tu altura.