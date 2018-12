Aries – Viernes 21 de diciembre de 2018: el solsticio equilibra tu paisaje amoroso

Una noticia que te alentará mucho te ayudará a conseguir el éxito que mereces tanto en tu trabajo como en tu economía. En cuestiones sentimentales, no obstante, aunque pienses que tu pareja no es del todo sincera contigo no ahondes ni investigues demasiado como si fueras un detective buscando faltas.

Si la cuestión no es grave, mira hacia otro lado, y disfruta la vida. No dejes para mañana las decisiones importantes sobre todo si es cuestión de dinero o negocios. Para salir adelante tienes que poner a funcionar el lado práctico de tu signo ariano.



Salud

Si padeces de alguna condición clínica delicada consulta un buen especialista. No insistas en un tratamiento poco convencional si no te sientes mejor. Cuando algo no funciona debe desecharse y ahora no es el momento de jugar con tu salud.