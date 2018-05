Aries – Viernes 18 de mayo del 2018: tu sensibilidad está a flor de piel

A partir de este fin de semana vas a tener en tus manos la posibilidad de terminar lo que empezaste hace tiempo y no sabías cómo concluir. El amor es una realidad en tu vida y al mismo tiempo la felicidad que tanto mereces. No te impacientes, cada cosa llegará en su momento, pero si te precipitas podrías estar optando por el camino equivocado.

Amor



No te sientas impresionado por la presencia de alguien que te impacta y puede volverte algo nervioso. Actúa siempre con naturalidad, cuando eres genuino no tienes nada que temer y todo te sale bien. Además, tú eres el número uno del zodíaco y es a ti a quien los demás temen y no a la inversa.