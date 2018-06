Aries – Viernes 15 de junio del 2018: un fin de semana diferente, divertido

Durante este fin de semana cuídate de las palabras hirientes y no vayas a usar la ironía en tu relación con tu pareja, amigos o seres queridos durante este día porque podrías estar causando rupturas sentimentales y poner en peligro tu vida afectiva. Tiendes a la nostalgia o a las recriminaciones y eso no es saludable, Aries.

Amor



La Luna al transitar por el maternal signo canceriano este viernes activa tu tono tierno y sensible, pero también tus fantasías y promueve especulaciones sentimentales lo cual te vuelve muy propenso a ser víctima de lo que otros digan. No saltes como una liebre pensando que un comentario lanzado al vuelo va dirigido contra ti, no es así.