Aries – Viernes 14 de diciembre de 2018: el fin semana muestra un rostro alegre

No sigas tus primeras impresiones y respira hondo antes de cometer cualquier tontería. Felizmente tendrás muchos motivos para ser feliz este día así que no los vayas a estropear con una discusión insulsa que solamente hará más daño que bien. Alguien llega de lejos repentinamente y cambia tu vida trastornando toda tu rutina y la de tu casa. No te agobies y tómalo todo con calma para que saques lo mejor de ese encuentro. El amor te espera, si estás solo o sola, en una cita o encuentro que te van a proponer.