Aries – Viernes 13 de julio de 2018: la acción del eclipse cambia tu estado de ánimo

Este viernes se presentará como un día importante para hacer decisiones sentimentales, pero no te vayas a dejar arrastrar por impulsos negativos sino dale lugar a todo el amor que hay en tu corazón. Así lograrás resultados favorables en tu relación íntima de pareja.

Cuídate para no contraer resfriados evitables pues debido a tu precipitación actual y querer hacer las cosas a tu modo podrías colocarte en situaciones donde tu salud peligre. No lleves tu físico a sus límites en este día del eclipse solar porque eso no es conveniente. Tus asuntos empiezan a moverse fácilmente.