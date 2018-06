Aries – Sábado 30 de junio del 2018: un fin de mes con un alto nivel de entusiasmo

No te dejes llevar por falsos rumores ni comentarios. Tú eres suficientemente capaz de poder descifrar los mensajes ocultos en tus sueños y este fin de semana tendrás la oportunidad de comprobarlo. Hay un reencuentro amoroso con alguien que solo veías en tus fantasías, y ahora se vuelve realidad.

El inicio del mes de julio será diferente en muchos sentidos y te hará vibrar de emoción al comprender que tanto el amor como la pasión están presentes en tu vida en todo momento. No habrá obstáculos insuperables para ti, Aries.

Amor

Salud

Trabajo

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este sábado: alto, fuerte

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu naturaleza osada y atrevida que te inspira a correr nuevas aventuras.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Aries: descuidar lo que has estado haciendo meticulosamente y apresurarte para terminar algo enseguida lo cual podría resultar en algo mal hecho.

¿Qué debo evitar?: las asociaciones con personas negativas que me quitan el entusiasmo y me desmotivan.