Aries – Sábado 29 de diciembre de 2018: un fin de semana en que cambia tu dinámica amorosa

Estás en un tono de excitación esperando algo que aún no sabes qué es, pero que lo sientes vibrar dentro de ti como una posibilidad, algo potencial que está a punto de suceder dentro de tu vida amorosa.

Amor Hoy estarás envuelto en un deseo intenso de halagar a los que más quieres. Serás capaz de ir a extremos con tal de complacerlos, pero recuerda que si no te sientes feliz contigo mismo no podrás lograr la felicidad de quienes te rodean y amas.

Trabajo No te compliques con alteraciones ni inventos de última hora. Lo mejor es que realices tus tareas de costumbre y te rodees de un ambiente adecuado donde puedas terminar felizmente tus actividades laborales y disfrutar del descanso.

Dinero y fortuna

No todas las cosas te salen siempre como piensas, pero un contratiempo no debe convertirse en algo que te saque de quicio o te desesperes. Si no cuentas ahora con el dinero necesario, ten un poco de paciencia, confía, espera y ya verás.