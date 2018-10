Aries – Sábado 27 de octubre de 2018: estás entrando en un tono muy romántico

Amor

Un día estupendo para abrir tu corazón, declarar lo que sientes y no seguir esperando. La influencia de la Luna en el signo geminiano, que es del elemento aire y muy afín y compatible contigo que eres de fuego, te ayudará a encontrar las palabras adecuadas en el momento preciso, tu elocuencia está en alza, no habrá nada que se interponga entre tu felicidad y tu presente, Aries.

Salud

Trabajo



Puedes estar en alguna de estas dos circunstancias, o bien tienes empleo, o no lo tienes. En el primer caso saca de tu mente las ideas de paro, despidos o cesantías que felizmente ahora no están en tu pronóstico astral, y si estás en el segundo caso, habrá muy buenas nuevas en el próximo mes de noviembre a punto de comenzar, no te impacientes –sé que es algo difícil para tu ariano como tú, pero no imposible- y verás resultados muy pronto.