Aries – Sábado 20 de octubre de 2018: la Luna pisciana te ayuda a ser más sensible

Amor



Si has tenido discusiones con tus parientes políticos, suegras o cuñados trata de arreglarlo todo de una forma amable, pero no dejes que nadie se entremeta más en tus asuntos sentimentales o las cuestiones de pareja. Pon a funcionar esa parte directa de tu signo ariano, pero no olvides matizarla con un toque de tacto social.