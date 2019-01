Aries – Sábado 19 de enero de 2019: un gran momento se avecina a tu vida

Recuerda que ahora, con Marte directo en tu signo tiendes a estar muy impulsivo y debes controlar tus expresiones para que no vayas a cometer una indiscreción que luego se vuelva contra ti. Estás energizado y entusiasta, y esa es la parte positiva de este evento cósmico que te inspirará a hacer lo que no hiciste en su momento.

Amor

Has estado algo ansioso o inquieto en estos últimos días y ahora descubres el motivo, te percatas de haber estado lucubrando y pensando cosas que no son ciertas. Muchas veces te has dejado llevar por chismes o comentarios y eso es lo que te ha perturbado, ahora sabes bien lo que quieres y cómo lograrlo.