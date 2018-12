Aries – Sábado 15 de diciembre de 2018: una etapa que será inolvidable

El amor está girando en tu panorama astral de manera poco convencional y un encuentro fortuito en un trabajo o un lugar donde debas pasar la noche puede convertirse en algo serio. No dejes pasar esta oportunidad. Si te anuncian un cambio de empleo futuro, espéralo porque se dará. Un reto, un desafío a tu inteligencia y creatividad te brindará una gran oportunidad de demostrar tu talento y mejorar tu status laboral.

Salud Si estás irritado analiza tus reacciones y no te dejes llevar por impulsos sobre todo si conduces vehículos o si en el pasado tuviste problemas asociados con el uso de drogas, alcohol o problemas similares. Utiliza tu inteligencia y sentido común.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este sábado: moderado, en ascenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la fase creciente de la Luna que anuncia la proximidad del plenilunio en unos días que atrae a tu vida sentimientos profundos y sinceros.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Aries: persistir en algo que sabes de antemano no va a funcionar de esa manera.

¿Qué debo evitar?: obstinarte en algo que no vale la pena, en lugar de variar y considerar otras alternativas.

Frase del día: quienes no se atreven a amar y entregar su corazón por temor a un desengaño actúan igual que aquellos que se niegan a vivir porque un día se van a morir.