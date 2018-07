Aries – Sábado 14 de julio de 2018: un fin de semana en que cambia tu dinámica amorosa

Ciertos desajustes menores parecen aumentar de tamaño por la exageración de personas muy conflictivas que se te acercan con ideas negativas y aparatosas. No les prestes atención porque se trata de gente muy complicada. Se avecinan tiempos felices en tu vida sentimental y lo que has estado deseando se encuentra a punto de materializarse.

Amor

Este movimiento lunar imparte en tu vida ese toque fresco y directo que te ayuda a revivir un romance medio apagado y ponerle chispa a tu intimidad sexual. Guíate por esos impulsos que estás recibiendo y no dejes pasar una oportunidad.

Salud



Cuida tu presión arterial y la circulación sanguínea pues el tránsito lunar tiende a crear ciertos problemas en personas que padecen del corazón. No te extralimites en las cosas que haces. No rompas bruscamente tu rutina y tu salud no se dañará.