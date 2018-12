Aries – Sábado 1 de diciembre de 2018: inicias un mes que será impactante

Entrégate al amor y deja que la vida te regale esa sorpresa. Si no lo estás, entonces cuídate porque al comenzar este mes final del año y con Urano retrógrado en tu signo piensas una cosa y sale otra, de ahí la necesidad de hacerlo todo bien para que luego no tengas que arrepentirte de nada mal hecho.

Amor

No hay motivos para preocuparse, ariano, pero tampoco para dejar que las situaciones que no te convienen sigan gravitando en tu vida sentimental. Es hora hoy de mirar con más seriedad una relación que estás teniendo y no es del todo oportuna. Estás en el ciclo del cambio o de tomar las decisiones importantes. Analiza bien lo que vas a hacer y actúa resueltamente. Llegó el momento, ¡sé feliz!