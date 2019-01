Aries – Miércoles 9 de enero de 2019: un día feliz, una nueva ilusión

No permitas a un falso sentimiento de optimismo ciego comprometer tu economía en deudas elevadas. Aplica tu energía en cosas concretas y no la malgastes en conversaciones irrelevantes con quienes repiten lo mismo y roban tu vitalidad.

Trabajo

Si estás empleado este día es posible surja una situación algo incómoda así que no te envuelvas en ella, si no te compete. Sé prudente a la hora de intervenir en un comentario o discusión entre dos compañeros de trabajo y no te involucres en algo que no te atañe directamente.