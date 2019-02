Aries – Miércoles 6 de febrero de 2019: un nuevo episodio en tu vida amorosa

Es un día importante para tomar decisiones sabias, pero no te precipites a hacer algo imprudente apoyándote solamente en tus emociones sino más bien analiza cada paso que vayas a dar, sobre todo en el amor.

Amor

Aunque muchos no te vean así debido a tu aparente fortaleza ariana, eres un ser muy sensible y podrás demostrar ampliamente tus buenos sentimientos con un gesto tierno inesperado. No es necesario esperar un cumpleaños o aniversario para extender una invitación íntima. Hazlo hoy y fortalecerás una relación que depende de esos detalles. Afloja un poco la "coraza" de Aries y deja que el amor fluya por tu ser interno y se exprese abiertamente al exterior.