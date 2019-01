Aries – Miércoles 30 de enero de 2019: un día en que todo gira a tu favor

¡Cuidado con los chismes, ariano! Una carta o una llamada telefónica cambiarán tu vida, no descuides las comunicaciones. Estás a punto de iniciar un empleo o posición nueva que te dará dinero, pero debes ser prudente y no comentar tus asuntos privados con otras personas, particularmente con aquellas que tienen fama de ser demasiado conversadoras, parlanchinas y faltas de discreción.

Hay una grata sorpresa esperando por ti en el correo y un encuentro no programado que cambiará tu realidad afectiva. El mes de febrero que ya se acerca a pasos agigantados será inolvidable dentro de tu paisaje amoroso.

Salud No te dejes impresionar por personas que siempre están buscando trastornos en los desajustes orgánicos normales que se presentan, o bien como consecuencia de un malestar pasajero que tienden a agrandar, Aries.

Dinero y fortuna

No pienses que todo está perdido, ahora está comenzando el mejor ciclo económico para ti. Si ahora no tienes en tus manos el dinero anhelado, no te inquietes. Ya lo recibirás y llegará a ti en ese momento, cuando más falta te haga y mejor uso le puedas dar.