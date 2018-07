Aries – Miércoles 25 de julio de 2018: una relación que se consolida

Aviso: mañana el planeta Mercurio entrará retrógrado en Leo. Esto es importante tenerlo presente por si tienes algún plan de viajes, un proyecto de compras, firma de asuntos legales, o algo similar, que lo hagas con mucho cuidado. No significa que no lo hagas, por supuesto, sino que tomes medidas puesto que desde hoy pueden surgir interrupciones y demoras. No hay problemas en tu paisaje amoroso, a menos que insistas en creártelos y causarlos con una actitud negativa o quejumbrosa. Es el momento de dejar a un lado los celos, las recriminaciones y los problemas de ese tipo y gozar la vida.