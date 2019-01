Aries – Miércoles 23 de enero de 2019: una etapa intensa y diferente en el amor

Un miércoles de decisiones significativas, ariano. Alguien te expresa sin reservas lo que siente respecto a ti. Aprovecha esta confesión para abrirte tú también ante esa persona, sin embargo, debes poner de tu parte para no dejar que las personas negativas o quejumbrosas te estropeen el día ya que en este miércoles existen varios aspectos astrales que tienden a confundirte un poco en el plano emocional.

Un contacto social reciente resultará propicio para ayudarte a resolver situaciones económicas difíciles y lograr acuerdos que te darán dinero en el futuro cercano, pero no te debes desalentar por las primeras negativas ya que siempre surgen obstáculos donde menos esperas.

Salud Podrías sentirte algo desalentado en horas de la mañana debido a haber reincidido en algo que te habías prometido superar, tal vez un plan de salud, o el dejar atrás cierto hábito nocivo. No te dejes caer. Aunque hayas tenido un problema siempre puedes superarlo con optimismo y voluntad.

Trabajo

No es el día adecuado para plantearle a tus jefes o superiores tus necesidades personales porque no vas a encontrar oídos receptivos o tal vez irrumpas en el momento menos apropiado. Otra cosa, si lo que vas a solicitar es un aumento de sueldo no lo hagas en base a tus necesidades, sino expresa lo mucho que estás aportando a la empresa.