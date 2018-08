Aries – Miércoles 22 de agosto de 2018: un nuevo amanecer en tu vida amorosa

Las apariencias engañan, ariano, y muchas cosas no son como realmente parecen. Las actitudes sospechosas y desconfiadas causan resquemores y malentendidos, sobre todo ahora que tienes planetas retrógrados en tu horizonte astral.

Resuelve tus asuntos por ti mismo, sin interferencias ajenas, pero si el estado de tu relación requiere un consejero matrimonial, entonces no dudes porque en ese caso la intervención de terceras personas está justificada y las cosas saldrán mejor de lo que pensabas. Todo tiene solución, ya verás.

Amor



Corta por lo sano, Aries, no se puede ser vacilante en el amor. Si no te interesa una persona no prosigas la relación y corta el lazo antes de involucrarte más directamente en el asunto.