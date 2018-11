Aries – Miércoles 21 de noviembre de 2018: se aproxima una etapa muy próspera

Tiempo de estudios y superación personal. Tu mente está clara y si dedicas aunque sea una media hora al día a profundizar tus conocimientos sobre el trabajo que desempeñas verás como tu esfuerzo no es inútil y da resultados. Sin embargo, evita entrar en discusiones baldías con gentes intolerantes y fanáticas, no es el momento.

Amor



Estás en tu etapa de las realizaciones sentimentales y en cuanto a ese amor que no termina de llegar a tu vida no te desalientes, ocurrirá en el momento preciso. Si tus proyectos de esta noche se ven interrumpidos por algún acontecimiento inesperado no te desalientes.