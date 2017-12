Aries – Miércoles 20 de diciembre 2017: Surgen circunstancias inesperadas

Noticiero astrológico: Se inicia el tránsito de Saturno por Capricornio, el largo retorno que ocurre cada 30 años. La Luna se está moviendo al signo de Acuario. Los planetas Mercurio, Urano y el planetoide Ceres continúan retrógrados.

El tesón y tenacidad de tu signo ariano te permitirán alcanzar esas metas que hasta ahora parecían punto menos que imposible llegar a conquistar. Este miércoles tu capacidad de sorpresa se pone a prueba. Son numerosas las oportunidades que se van a presentar en las cuales serás el factor decisivo que determinará el giro que cobrarán los acontecimientos. Sonríele a tu pareja con toda la intensidad que tienes en tu corazón, y vivirás en armonía con el efluvio que procede del importante tránsito de Saturno en este día. Se fortalece tu relación actual.



Amor

Debes prepararte para vivir en el presente y no estar trayendo a colación ninguna experiencia amorosa de tu pasado pues esto causaría escenas de celos y comprometería una relación que promete mucho si sabes cómo cultivarla.

Salud

Mejoras de problemas asociados con tus órganos internos, y si eres mujer y padeces de trastornos de la menopausia o alteraciones premenstruales este es un día ideal para experimentar recuperación en todos esos malestares.

Trabajo

Se avecina una nueva etapa laboral que será muy gratificante pues estarás desempeñando algo que realmente es de tu agrado. Dedícate a disfrutarlo tranquilamente y no complicarte la vida con preocupaciones de trabajo las cuales no puedes resolver desde tu casa.

Dinero y fortuna

Confía en tu talento personal y lograrás éxitos con tu dinero, pero debes insistir y no dejarlo todo a la casualidad. Cuando te surja esa idea no la descartes, es muy importante que no te des por vencido frente a la primera negativa sino que insistas y mantengas tu entusiasmo ariano en todo momento.



Te espera un día lleno de sorpresas inesperadas