Aries – Miércoles 2 de mayo del 2018: alimenta esa idea y llévala a la práctica

Toma deportivamente cualquier circunstancia adversa que surja en este día. Algunas actividades que hoy se te presentan quizás no sean totalmente de tu agrado, pero las enfrentarás con tu mejor disposición y lograrás realizarlas exitosamente. Donde menos esperas hay éxito pues tu signo Aries está recibiendo una buena onda económica, sigue tus intuiciones.

Amor

Salud

Trabajo



Hoy puede ser un día algo complicado en tu trabajo y requerirás actuar con paciencia y discreción para no verte envuelto en un chisme, murmuración o problema. Hazlo todo según tenías planeado para no enredarte en lo que te pueda perjudicar. Te llegarán noticias de una situación algo embarazosa, sé prudente y no la divulgues.