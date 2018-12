Aries – Miércoles 19 de diciembre de 2018: un día feliz, lo triste queda atrás

Noticiero astrológico: la Luna transita por el signo de Tauro acercándose a Géminis. El único planeta que aún sigue retrógrado es Urano, en Aries. Tu regente, el planeta Marte, sigue en tránsito por el signo de Piscis.

Este miércoles se marca una nueva etapa en tus intereses sentimentales. Los arianos que tengan pareja y relación, podrán superar dificultades, peleas y desacuerdos y se sentirán más unidos que nunca. Los solteros tendrán ocasión de conocer alguien nuevo que podrá cambiar positivamente sus vidas.

En general, estás atravesando un ciclo de transformaciones en el que ves con mayor claridad tu presente y comprendes lo importante que es vivir plenamente, cada día, sin dejarte agobiar por ideas tristes.

Amor



No es conveniente guiarse por una desilusión momentánea. Todo se puede resolver cuando existe la voluntad para lograrlo. No te apresures, todo en su momento, y el amor, cuando llegue, sin aún no ha llegado, es para quedarse.





Salud



Durante este ciclo astral muchos arianos tienden a estar usando reservas energéticas fuertemente lo cual agota a quienes no se proponen fuertemente aplicar la voluntad para salir adelante, hacer sus ejercicios y no comer demasiado. No te inquietes, no se trata de nada negativo.

Trabajo



Si no tienes empleo, o estás buscándolo, no te angusties, relájate este fin de semana que está a las puertas y revisa ofertas en la prensa, Internet y a través de contactos. Pronto superarás esa situación.

Dinero y fortuna



Vas a estar muy claro si te invitan a un crucero o algún lugar donde haya juegos lícitos. Apuesta, pero no arriesgues demasiado para no enredarte en lo que no te conviene. Guíate por tu sexto sentido, tu intuición y tu experiencia.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este miércoles: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu nivel de entusiasmo asociado con tu capacidad de analizar las cosas de forma objetiva.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Aries: lamentarte por lo que ya pasó y no puedes resolver.

¿Qué debo evitar?: los impulsos negativos que te hacen tomar decisiones apresuradas.

Predicción de pareja para hoy miércoles



La mejor relación de hoy: este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego. También es muy intensa la relación con Acuario, de aire.

La relación más tensa: evita discutir con nativos de Cáncer o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: hay buena compatibilidad, pero mejor en fuego y aire o sea, Aries, Leo Sagitario y Acuario, Géminis y Libra.

Si estás soltero o soltera: antes que termine el año tendrás la oportunidad de conocer a quien desde el primer momento cambiará tu realidad sentimental.





