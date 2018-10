Aries – Miércoles 17 de octubre de 2018: una etapa de renovación, lo triste queda atrás

Te dicen una cosa por la mañana, y otra por la noche, las palabras y las acciones no están de acuerdo. Espera un poco, el agua recuperará su nivel y te alegrarás de no haber tomado decisiones emocionales.

Amor



En cuestiones del amor no es bueno precipitarse porque entonces tiendes a reaccionar de forma demasiado impulsiva sin pensar lo que puede pasar al decir algo que realmente no sientes. Recuerda que tu temperamento ariano muchas veces te ha causado dolores de cabeza debido, precisamente, a esos impulsos que no has sabido controlar.